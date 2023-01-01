İhtiyaç kredisi nedir?

Enpara.com İhtiyaç Kredisi ise herhangi bir ücret, masraf, komisyon içermeyen, belirli bir vade boyunca aylık eşit taksitler halinde geri ödenen bir bireysel kredidir. Bankaların, müşterilerinin acil nakit ihtiyaçları için sunduğu ihtiyaç kredisi , aynı zamanda tüketici kredisi olarak da adlandırılıyor. İhtiyaç kredisi ürünü kredi kullananların büyük çoğunluğunun tercih ettiği bir kredi türü olarak düşünülebilir.Enpara.com İhtiyaç Kredisi ise herhangi bir ücret, masraf, komisyon içermeyen, belirli bir vade boyunca aylık eşit taksitler halinde geri ödenen bir bireysel kredidir.

Masrafsız ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Enpara.com İhtiyaç Kredisinin hiçbir ücret, dosya masrafı ve komisyonu yoktur. Yani Enpara.com’dan gönül rahatlığıyla masrafsız ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Enpara.com müşterisi iseniz, internet şubemizdeki Ürünler>Krediler, cep şubemizdeki Krediler menüsünden ya da 0850 222 3663 numaralı Çözüm Merkezi’mizden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz web sitemizdeki kredi başvuru adımından başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi durumunda kredinizi kullanabilmek için öncelikle Enpara.com müşterisi olmanız gerekir. Müşteri olma işlemleriniz tamamlandıktan sonra, Enpara.com internet şubesinden ilgili krediyi seçerek başvuru sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi nasıl kullanılır? İhtiyaç kredisi faiz oranları dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte Enpara.com'da hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına ihtiyaç kredisi hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kimler ihtiyaç kredisi alabilir?

18 yaşını doldurmuş olması

Düzenli ve kayıtlı bir meslek geliri sahipliği (gelir belgesi beyanı) olması

Daha önceki kredi/kredi kartı borçlarının düzenli olarak ödenmiş olması

Tüm bankalardaki mevcut kredi/kredi kartı borçlarının kayıtlı meslek gelirine oranla makul bir seviyede olması Dileyen herkes başvurabilir. Yapılan kredi başvurusu QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde birçok farklı ölçüt dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan herkes kullanabilir. Yapılan başvuruların olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenler şunlardır:

En az / en fazla ne kadar ihtiyaç kredisi çekebilirim? Yasa gereği en fazla 36 ay vade ile en az 1.000 TL, en fazla 100.000 TL tutarında kredi için başvuru alabiliyoruz. İhtiyacınız olan kredi tutarını, hesaplama aracını kullanarak kendinize en uygun oran ve vadeyi belirleyebilirsiniz.

Size özel sunabileceğimiz en yüksek kredi tutarını belirleyebilmek için yapacağınız başvuruyu değerlendirmemiz gerekir.